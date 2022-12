In Schweden gebe es ein Beispiel, wie das funktionieren könne. Dort können die Bürgerinnen und Bürger innerhalb eines Korridors entscheiden, wann sie in Rente gehen möchten. Je früher man geht, desto weniger Rente erhält man.

Vogel sagte, Schweden erreiche so das höchste faktische Renteneintrittsalter in Europa sowie mehr Selbstbestimmung für die Menschen. Dabei gelte in Schweden eine ganz einfache Regel: »Wer eher in den Ruhestand geht, erhält weniger Rente, wer später geht, erhält mehr.« Vogel forderte: »Daran sollten wir uns auch hier orientieren.« Die FDP fordere dies schon lange.