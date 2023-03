Hohe Tarifabschlüsse, hohe Renten

Damit sieht es bei der Rentenversicherung ganz anders aus als bei Kranken- und Pflegekassen. Um hier die explodierenden Kosten für Gesundheit und Pflege einzudämmen, werden Beitragszahler laut Bundesgersundheitsminister Karl Lauterbach schon bald mehr berappen müssen.

Die Rentenbeiträge indes werden laut Roßbach in den nächsten Jahren nicht steigen: »Bis 2026 werden die Beiträge zur Rentenversicherung nach den Vorausberechnungen stabil bleiben. Danach könnten die Beiträge steigen – das ist auch abhängig davon, wie das Rentenpaket aussehen wird, das die Politik in diesem Jahr noch auf den Weg bringen will.« Im vergangenen Jahr sei die Inflation durch die Rentenanpassung nicht ausgeglichen worden, sagte Roßbach. »Schaut man aber auf die letzten Jahre insgesamt, dann gab es ein gutes Renten-Plus, das höher war als die Preissteigerungen.« Und weiter: »Auch in diesem Jahr wird der Aufschlag wohl ordentlich ausfallen. Die bisherigen Tarifabschlüsse lassen zudem erahnen, dass die Senioren auch in den kommenden Jahren auf einen Rentenaufschlag hoffen können.«