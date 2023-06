Demnach steigen die Bezüge im Westen um 4,39 und im Osten um 5,86 Prozent. Bei einer monatlichen Rente von 1000 Euro, die nur auf West-Beiträgen beruht, landen nun rund 44 Euro mehr auf dem Konto, bei einer gleich hohen Rente mit Ost-Beiträgen fast 60 Euro mehr. Dass die Renten im Osten stärker steigen als im Westen, liegt an der sogenannten Angleichungstreppe: Bis 2024 sollte der Rentenwert Ost an den im Westen angepasst werden, das wird nun schon in diesem Jahr erreicht.

Während die Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung immer stärker ansteigen , ist zugleich der Beitragssatz für die Rentenversicherung in den vergangenen Jahren gesunken. Trotz des deutlichen Anstiegs der Renten sei der Satz von 19,9 im Jahr 2010 auf aktuell 18,6 Prozent zurückgegangen und damit so niedrig wie Mitte der Achtzigerjahre. »Diese positive Entwicklung macht die Stärke der gesetzlichen Rente als zentrale Säule der Alterssicherung in Deutschland deutlich«, sagte Rüdiger Herrmann, derzeitiger Vorsitzender der Vertreterversammlung.