Sich dabei auf die Notenbanker zu verlassen, hätte etwas Tragisches. Die höheren Zinsen wirken ja vor allem so, dass sie die Wirtschaft dämpfen – und damit eben auch die Rezession verstärken. Suboptimal. Wichtiger wäre, alles zu versuchen, was auf anderem Weg gegen hohe Preise wirkt. Dazu zählen die Ideen, über sinkende (Mehrwert-)Steuern direkt für niedrigere Preise zu sorgen. Ebenso wie alles, was womöglich auch per Gesetz für stabilere Preise sorgt – so ungewöhnlich und verboten das in einer Marktwirtschaft erst einmal wirken mag. Es sind eben keine gewöhnlichen Zeiten. Da könnte es helfen, die Gaspreise für Verbraucher zu deckeln. Oder gleich bei spekulativ getriebenen Weltmarktpreisen einen Stopp einzubauen – so wie es die US-Finanzministerin Janet Yellen jetzt für russische Ölexporte vorschlägt .

Was sonst, wenn nicht ein Treffen der mächtigsten Regierungen in den Stunden und Tagen einer wahrscheinlicher werdenden Rezession, könnte dafür der Ort und die Zeit sein – wenn es um etwas geht, das nur funktioniert, wenn auch ein Großteil der Beteiligten mitwirkt. Der G7-Gipfel, der am Sonntag auf Schloss Elmau beginnt, ist ohnehin die größte Gelegenheit, dem Verdacht einmal entgegenzuwirken, dass diese Treffen doch nur Show ohne Wirkung sind.

Es hat angesichts der wachsenden Gefahren etwas Gruseliges, wie leichtfertig der deutsche Finanzminister diese Krise jetzt mit ein paar alten ökonomischen Lehrsätzen kontern will. Etwa dadurch, dass es jetzt angeblich hilft, staatlich zu sparen und neue Schulden zu vermeiden. Weil man sonst angeblich die Inflation anheizt. Das mag in den USA noch ansatzweise richtig sein, wo die Wirtschaft tatsächlich sehr viel näher an einer Überhitzung war (und jetzt rezessionsbedingt sehr schnell nicht mehr sein wird) – für die Eurozone ist das grotesk und gefährlich, weil es hier überhaupt keine Überhitzung gab. Das ist einfach schlecht. Wie die Berenberg-Experten in ihrer Alarmprognose schreiben, wird es bei der Frage, ob eine schlimmere Rezession noch zu vermeiden ist, in den nächsten Wochen darauf ankommen, dass die Regierungen in der Krise mehr ausgeben, nicht weniger.