Auch EU-weit wird an Plänen gearbeitet, um von russischer Energie loszukommen. Laut Analysen der EU-Kommission müssen dazu in den nächsten fünf Jahren zusätzlich 195 Milliarden Euro investiert werden.

Gleichzeitig wird vorgeschlagen, den Energieverbrauch bis Ende des Jahrzehnts um mindestens 13 Prozent zu senken, statt – wie bisher vorgesehen – um neun Prozent.

Die Umsetzung der Ziele liege im großen Teil bei den Ländern, die etwa Gelder aus dem Corona-Aufbaufonds für Reformen nutzen könnten, heißt es demnach.

Insgesamt könnte die EU durch die Strategie pro Jahr etwa 80 Milliarden Euro an russischen Gasimporten sparen, zwölf Milliarden an Ölimporten und 1,7 Milliarden an Kohleimporten, so der Entwurf.