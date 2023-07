Dagegen lehnt die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern die Pläne der Bundesregierung in ihrer bisherigen Form ab. Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) machte klar, dass dem Land verbindliche Zusagen des Bundes zur Förderung der Region fehlen. Unter diesen Umständen sei man gegen das Projekt.

Gemeinde Binz will Baustopp erzwingen

Die Gemeine Binz auf Rügen kündigte am Freitag gar an, rechtlich gegen den Bundestagsbeschluss vorgehen zu wollen. Man werde »vor dem Bundesverwaltungsgericht eine Einstweilige Anordnung mit dem Ziel des vorläufigen Baustopps beantragen«, teilte der Anwalt Reiner Geulen mit. Dies richte sich sowohl gegen den Hafenumbau in Mukran bei Sassnitz als auch gegen den Bau der Verbindungspipeline in Richtung Lubmin. Darüber hinaus will die Kommune eine weitere Einstweilige Anordnung gegen das Ausbaggern der Fahrrinne in Mukran erreichen.