Gegner der Krim-Annexion Geheimdienst jagt Russlands größten Autohändler

Es gibt Figuren, in denen sich die Entwicklung eines Landes zu verdichten scheint. Der russische Unternehmer Sergej Petrow hat so eine Biografie: Vor 65 Jahren in der Sowjetunion geboren, in den Neunzigerjahren aufgestiegen in die Liga von Russlands neuen russischen Superreichen, größter Autohändler des Landes. 2007 Einstieg in die Politik im Rahmen eines von den Machthabern gebilligten Experiments - und dann: in Ungnade gefallen.

Wie tief Petrows Sturz nun genau ausfallen wird, lässt sich derzeit noch nicht abschließend sagen. In Russland drohen ihm jedenfalls bis zu zehn Jahre Haft. Der Inlandsgeheimdienst FSB hat es auf ihn abgesehen, Beamte haben Dutzende Autohäuser durchsucht. Freitag haben die russischen Behörden Petrow zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. In Moskau sind sie seiner nicht habhaft geworden, Petrow hält sich in Wien auf, seinem zweiten Wohnsitz.

Offiziell werden ihm Unregelmäßigkeiten bei Zahlungen im Zuge einer Restrukturierung seines Unternehmens vorgeworfen, Verstöße gegen russische Vorschriften zum Zahlungsverkehr in Fremdwährungen: Der Verkaufspreis seiner Autokette "Rolf" sei 2014 um ein Vielfaches überhöht gewesen, behaupten die Behörden. Vier Milliarden Dollar sollen damals geflossen sein. Einen Geschädigten in dem Fall auszumachen ist allerdings schwer: Der Vorgang war offenbar eine interne Umstrukturierung, Käufer und Verkäufer waren jeweils Firmen, die Petrow selbst kontrolliert.

Ein fehlgeschlagenes Experiment des Kreml

Oder geht es womöglich doch um etwas anderes? Kurz vor den ersten Durchsuchungen im Juni meldeten mehrere russische Medien, Petrow finanziere die Gegner von Präsident Wladimir Putin. Insbesondere sei er "Sponsor von Alexej Nawalny". Bemerkenswert war unter anderem, wer den Unternehmer da ins Visier nahm: Verbreitet wurden die Gerüchte von Medien wie der "Nachrichtenagentur" RIA FAN, die dem Umfeld der "Trollfabrik" in Sankt Petersburg zugerechnet wird. Also jener Truppe, die unter anderem im US-Wahlkampf auf Facebook und Twitter für Donald Trump Partei ergriffen hatte. Petrow selbst hat bestritten, Nawalny zu unterstützen.

Aus seiner politischen Meinung hingegen hat er - anders als die meisten russischen Superreichen - nie einen Hehl gemacht. 1982 wurde er wegen "antisowjetischer Umtriebe" verhaftet. Später sagte Petrow, er sei ein "Mensch liberaler Ansichten" und überzeugt, dass nur eine "starke Sozialdemokratie Russland aus dem Sumpf ziehen" könne.

Lange waren solche Äußerungen für Putins Strippenzieher kein großes Problem. Im Gegenteil: Der Kreml stand sogar Pate, als 2007 eine neue Staatspartei aus der Taufe gehoben wurde: "Gerechtes Russland" sollte sich als linke Alternative zur anderen Kreml-Partei "Einiges Russland" etablieren. Und Petrow wurde eines der prominentesten Gesichter der neuen Kraft in der Staatsduma. Die Überlegung war, das politische System könnte mehr Rückhalt in der Bevölkerung genießen, wenn der Kreml selbst eine Parteialternative anbietet.

Vier gegen die Krim

Das Experiment ging allerdings schief. Die russische Nomenklatura war überfordert, in den Provinzen hatten Gouverneure und Behörden erkennbar Schwierigkeiten - weil sie nicht wussten, welche der beiden Parteien ihre Apparate denn nun unterstützen sollten. Teile von "Gerechtes Russland" versuchten auch, sich politisch zu emanzipieren. Sie wollten lieber Dmitrij Medwedew eine zweite Amtszeit auf dem Präsidentensessel sehen, und keine Rückkehr von Putin, 2008 bis 2012 Premierminister.

Das hatte Folgen: Die Parlamentsfraktion wurde gesäubert, Medwedew-Anhänger wie der einstige Geheimdienst-Kader Gennadij Gudkow aus der Duma ausgeschlossen (mehr zum Thema finden Sie hier: Oberst Abnicker legt sich mit Putin an). Heute ist "Gerechtes Russland" nur noch eine Blockflöte, ohne reales politisches Gewicht. Der Unternehmer Petrow behielt sein Mandat zwar noch bis 2016. Aber mit seinem Abstimmungsverhalten machte er sich nicht mehr viele Freunde: Er sprach sich gegen den Gudkow-Rauswurf aus, gegen die Verschärfung der Zensur im russischen Internet.

Wichtiger noch: Als im März 2014 das russische Parlament der Annexion der Krim zustimmte, war Petrow einer von gerade einmal vier Abgeordneten, die dem Schritt ihre Stimme verweigerten.

Nach Angaben seines Anwalts hat der Geheimdienst FSB bereits 2015 begonnen, Petrows Telefone abzuhören. Russische Medien spekulieren, es könnte sich um eine Art Vergeltungsakt handeln. Der Unternehmer selbst glaubt, jemand innerhalb der Sicherheitsbehörden habe wohl ein Auge auf seine Firmen geworfen und wolle sie ihm abnehmen.

Wahrscheinlich ist es beides.