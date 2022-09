Zugleich verfolge die russische Führung die Strategie, Afrika und Asien in Lebensmittelkrisen zu stürzen, weshalb der Rückgang der Getreidelieferungen aus der Ukraine bewusst einkalkuliert sei: »Nichts an diesem Hungerplan spielt sich im Verborgenen ab«, schreibt Snyder. Es liege alles offen zutage und werde auch so von den Propagandisten des Kremls benannt.

Reine, rohe Machtpolitik – ohne jedwedes Wertegerüst

Mit liberalen Vorstellungen von universellen Werten, Menschenrechten und friedlichem Interessenausgleich hat derartiges Gedankengut nichts zu tun. Es handelt sich um reine, rohe Machtpolitik, getrieben vom fatalistischen Glauben an einen Verdrängungskampf der Völker. Nach dem Motto: Es kann nur wenige Herrennationen geben. Die anderen werden assimiliert, unterjocht oder ausgelöscht. Doch eine derart menschenverachtende, wertelose Ideologie ist letztlich schwach – während Gesellschaften und Staatengemeinschaften, die über ein inneres Wertegerüst verfügen, enorme Kräfte mobilisieren können, wie die Ukraine seit Monaten in beeindruckender Weise zeigt –, aber zugleich umso gefährlicher: Wer nach dieser rassistischen Logik den Peak-Power-Moment verpasst, läuft Gefahr, selbst in die Unterjochung zu geraten.

In Putins TV-Mobilisierungsansprache Anfang der abgelaufenen Woche schwangen denn auch solche Untergangsfantasien mit, als er raunte, der Westen wolle Russland zerstören. Die perverse Lust am Spiel mit apokalyptischen Atomkriegsszenarien passt in diese eingebildete Vorstellungswelt von angeblich bevorstehenden Endkämpfen.

Andere Führer rund um den Globus schauen gerade sehr genau zu, ob – oder wie weit – Putin sich durchsetzt.

Indien überflügelt China

Ein Kernaspekt des Peak-Power-Syndroms ist die Ungleichzeitigkeit der demografischen Entwicklung. Während einige Länder nach wie vor stark wachsende Bevölkerungen haben, gehen andere Nationen auf Schrumpfkurs. Das bringt Machtverschiebungen und Spannungen mit sich, die in Kriege münden können.