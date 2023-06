Der Anteil in den drei Ländern liege im Durchschnitt bei 47,7 Prozent, berichtete der Sender unter Verweis auf eine Erhebung von MDR Data. In Sachsen-Anhalt liege der Anteil der Menschen mit ostdeutscher Herkunft in Führungsverantwortung bei 47,5 Prozent, in Sachsen bei 52,1 Prozent und in Thüringen bei 49,1 Prozent. Der Anteil der Berliner wurde dabei nicht eingerechnet.