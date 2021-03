Unternehmerinnen in Corona-Not Icon: Spiegel Plus »Warum kriegt der Staat das nicht hin?«

Nach drei Monaten Shutdown sind viele Selbstständige am Ende. Eine zapft die Ersparnisse ihrer 80-jährigen Mutter an, eine Zweite kämpft hochschwanger um einen Kredit, und eine Dritte will aus Frust AfD wählen.