Die Umweltorganisation Greenpeace hat den großen europäischen Energiekonzernen vorgeworfen, Fortschritte beim Klimaschutz auszubremsen. Einer Studie, die die Umweltorganisation in Auftrag gegeben hat, stellt fest: Knapp 93 Prozent der Investitionen der zwölf Öl- und Gaskonzerne 2022 flossen in fossile Projekte. Lediglich rund sieben Prozent der Investitionen gingen in erneuerbare Energien. Die Studie von Energy Comment wertete die Jahresberichte von BP, Total Energies, Shell, Wintershall Dea und anderen Konzernen aus.