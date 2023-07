Am Dienstag hatten die Amtsärzte eine Diskussion über eine hitzebedingt längere Mittagspause in Deutschland angestoßen. »Wir sollten uns bei Hitze an den Arbeitsweisen südlicher Länder orientieren: Früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten und mittags Siesta machen, ist ein Konzept, das wir in den Sommermonaten übernehmen sollten«, sagte der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD), Johannes Nießen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte den Vorstoß begrüßt: »Siesta in der Hitze ist sicherlich kein schlechter Vorschlag«, schrieb Lauterbach auf Twitter. Der SPD-Politiker sieht in der Frage allerdings nicht die Politik gefordert.