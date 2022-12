Das Wirtschaftsministerium will den Einbau intelligenter Stromzähler – sogenannter Smart-Meter – in Haushalten und Gewerbe deutlich beschleunigen. »Der Smart-Meter-Rollout hat bislang noch nicht das für die Energiewende erforderliche Tempo erreicht«, heißt es in einem Gesetzentwurf des Wirtschaftsministeriums.