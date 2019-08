Gesetzentwurf für Soli-Abbau FDP droht Scholz mit Verfassungsklagen

Eigentlich sollten lediglich die unteren 90 Prozent der Steuerzahler vom Solidaritätszuschlag befreit werden - so hatten es Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart. Entsprechend überraschend war der am Freitag bekannt gewordene Gesetzentwurf von Finanzminister Olaf Scholz (SPD): Er sieht vor, dass der Soli für weitere 6,5 Prozent der Steuerzahler zumindest zum Teil abgesenkt wird.

Soziale Unwucht: Lesen Sie hier die ganze Geschichte

Von den Koalitionspartnern aus der Union erhielt Scholz denn auch viel Zustimmung. "Diesem Entwurf können wir mit gutem Gewissen zustimmen. Er geht noch ein bisschen über die Vereinbarung im Koalitionsvertrag hinaus", sagte der CDU-Haushaltsexperte Eckhardt Rehberg NDR Info.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus sagte, die Union halte weiter an dem Ziel fest, den Soli für alle Steuerzahler abzuschaffen. Scholz' Gesetzentwurf solle jetzt aber zügig beraten und im Bundestag beschlossen werden. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt forderte, der Vorschlag von Scholz könne "nur ein erster Schritt" sein. "Die Komplettabschaffung des Soli für alle Steuerzahler muss in der nächsten Wahlperiode erfolgen. Mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung gehört der Soli in die Geschichtsbücher unseres Landes und nicht auf die Gehaltszettel der Menschen", sagte Dobrindt den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Risiko wegen Rechtsunsicherheit

Alles andere als zufrieden zeigte sich jedoch die FDP - ganz im Gegenteil. Spitzenvertreter der Partei drohten Scholz mit einer Verfassungsklage. Dabei berufen sie sich auf ein Gutachten des ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, wonach der Soli spätestens 2020 abgeschafft sein muss.

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki sagte der Funke-Mediengruppe: "Der Vorschlag von Finanzminister Olaf Scholz ist verfassungswidrig. Wenn die Union diesen Weg mit den Sozialdemokraten mitgehen will, werden sie krachend in Karlsruhe scheitern."

FDP-Chef Christian Lindner sagte dem "Handelsblatt", sollte Scholz keinen Pfad für die komplette Abschaffung des Soli aufzeigen, "werden Tausende Steuerzahler und die FDP bis Karlsruhe klagen". FDP-Fraktionsvize Christian Dürr warnte, dem Staatshaushalt drohe wegen der Rechtsunsicherheit ein Risiko allein aus dem Jahr 2020 von 20 Milliarden Euro. Diese Summe werde sich dann Jahr für Jahr weiter erhöhen.