Warum ist die Sozialwahl so unbekannt?

Die Arbeit der Sozialparlamente ist wenig schlagzeilenträchtig. Zwar haben sie eine wichtige Funktion, aber sie tauchen nur selten in den Nachrichten auf. Die beteiligten Listen setzen ähnliche inhaltliche Schwerpunkte, daher ist es von Außen gar nicht so einfach, eine Wahl zu treffen oder ihre Arbeit zu verfolgen. Um so mehr Gründe, sich mit der Wahl und den Listen auseinanderzusetzen. Dazu ruft unter anderem auch die Satirikerin Sophie Passmann in einem Instagram-Posting auf. »Demokratie ist einfach ein mega Produkt«, sagt sie. »Manchmal macht es Arbeit, aber es lohnt sich!«