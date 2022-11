In Hamburg soll künftig ein Teil der neu gebauten Sozialwohnungen mit einer 100-jährigen Mietpreisbindung ausgestattet werden. Pro Jahr sollen rund tausend Wohnungen entstehen, in denen Mieterinnen und Mieter über einen extrem langen Zeitraum vor Mieterhöhungen geschützt sind. Die Mietpreisbindungen sollen dabei auf einem Niveau unterhalb des Mittelwertes des Mietenspiegels liegen. Zudem soll der Verkauf von städtischen Wohnungen und Wohngrundstücken in Hamburg künftig grundsätzlich ausgeschlossen sein.