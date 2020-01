SPD-Chef Walter-Borjans Reiche sollen mehr für die Rente zahlen

Norbert Walter-Borjans ließ sich nicht lange bitten. Nachdem die CSU Vorschläge zu einer Reform des Rentensystems vorgelegt hatte, die Minderjährige mit staatlichen Zuschüssen unterstützen sollen, hat sich nun auch der neue SPD-Chef in die Rentendebatte eingeschaltet.

Walter-Borjans will, dass Gutverdiener höhere Beiträge in die Rentenversicherung einzahlen. "Die Deckelung für hohe Einkommen gehört genauso auf den Prüfstand wie die Einbeziehung der zunehmenden Einkünfte aus Kapital", sagte er der "Rheinischen Post".

Die Abgabenlast müsse gerechter verteilt werden, damit auch in Zukunft ein Altwerden in Würde ohne unerschwingliche Sozialabgaben im Arbeitsleben möglich sei. Walter-Borjans rechnet zudem damit, dass das Rentensystem wegen der älterwerdenden Bevölkerung künftig stärker als bisher mit Steuermitteln gestützt werden müsse. Umso wichtiger sei es, dass global agierende Konzerne angemessen Steuern zahlten.

"Ich will Wohnen günstiger machen"

Walter-Borjans, der seit wenigen Wochen gemeinsam mit Saskia Esken die Sozialdemokraten führt, hatte erst vor wenigen mit einer anderen Forderung für Schlagzeilen gesorgt. Er kündigte an, den Wertzuwachs von Grundbesitz einmalig besteuern zu wollen, wenn Flächen in Bauland umgewidmet werden. In der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" verteidigte er diese Pläne gegen Kritik.

"Ich will Wohnen günstiger machen und nicht teurer - nicht nur für Mieter, sondern auch für Menschen, die in ihren eigenen vier Wänden leben", sagte er dem Blatt. Es gehe nicht darum, Hausbesitzer zusätzlich zu belasten. Er wolle Kommunen aber die Chance einräumen, sich an den Zufallsgewinnen durch die Umwidmung beispielsweise eines Gewerbegebiets oder eines Ackers zu Bauland zu beteiligen.