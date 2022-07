Einerseits müsse sichergestellt werden, dass die Versorger die Energieversorgung im Land aufrechterhalten können, sagte Lemke. »Und andererseits darf niemandem in solch einer Krisensituation der Strom oder das Gas abgestellt werden, weil er mit einer Rechnung in Verzug ist.« Derzeit sei die Gasversorgung gesichert, allerdings müsse man sich auf »schwierige Zeiten« im Winter einstellen, in denen Verbraucher besonderen Schutz benötigten.