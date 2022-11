Schon bevor die Deglobalisierung einsetzte, kam es auf einigen Märkten zu Konzentrationseffekten, die dazu führten, dass sie von wenigen oder sogar nur einem einzigen Unternehmen dominiert werden. Was für die jeweils herrschende Firma eine tolle Sache sein mag, ist für die Wirtschaft insgesamt schlecht.

Bereits vor der Coronakrise zeigte der Internationale Währungsfonds (IWF) in einer groß angelegten Untersuchung, wie stark die zunehmende Konzentration westliche Gesellschaften im Griff hat. In den Jahren zwischen 2000 und 2015 habe die Marktmacht einiger Unternehmen spürbar zugenommen. Die Gewinnaufschläge (»mark-ups«) einer relativ kleinen Zahl von Unternehmen und Branchen seien gestiegen. Zwei Drittel der höheren Preisaufschläge gehen auf Anbieter zurück, die bereits eine starke Marktposition haben, nicht auf innovative Newcomer. Übrigens: Es ist nicht abwegig anzunehmen, dass die freigiebige Geldpolitik der Notenbanken in den vergangenen Jahrzehnten die Konzentration begünstigt hat; billiges Geld ermöglichte viele Firmenübernahmen, die sonst nicht finanzierbar gewesen wären.

Die Effekte der abnehmenden Wettbewerbsintensität werden durch die geopolitischen Verschiebungen verstärkt. Und sie verschärfen die Krise der Lebenshaltungskosten. »Die Gewinne, nicht die Löhne waren die Hauptverursacher der Inflation«, urteilt Isabel Schnabel, deutsches EZB-Direktoriumsmitglied, mit Blick auf den Beginn der aktuellen Inflationsphase im vorigen Jahr .

Wenn man sich die aktuellen Quartalszahlen anschaut, sieht es so aus, als habe sich daran wenig geändert, zumindest was die Rolle der Unternehmen angeht. Zusätzliche Inflationstreiber: Löhne, Klima, Staatsausgaben.

Nun kommt zusätzliche Bewegung in die Sache: Die Verteilungskämpfe werden härter. Berechtigterweise fordern die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften höhere Löhne. Schließlich haben sie im vorigen und in diesem Jahr herbe Realeinkommensverluste erlitten und fordern jetzt Kompensation. (Achten Sie Dienstag und Donnerstag auf die weiteren Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie.) Wenn es so weitergeht, könnte es zu einem Aufschaukeln der Forderungen der Beschäftigten und der Gewinnansprüche der Unternehmen kommen, einer Preis-Lohn-Spirale, wie in den alten monetaristischen Modellen aus den Sechziger- und Siebzigerjahren.