Steuern auf Krisengewinne Die pathologische Inflation der Profite

Wenn ein so wichtiger Teil der Inflation durch einen Mix aus teils panikbedingter Spekulation an den Rohstoffmärkten und notfallbegünstigter Gewinninflation kommt, ist es atemberaubend heikel, das Phänomen durch höhere Leitzinsen beheben zu wollen, wie es die EZB am Donnerstag angekündigt hat. Höhere Zinsen mögen manchen Sparer trösten, der gerade seine Ersparnis real schrumpfen sieht. Normalerweise wirkt so eine Zinserhöhung allerdings so, dass sie eine zuvor überhitzende und somit preistreibende Konjunktur dämpft – solange bis den Unternehmen in der Rezession und mangels Nachfrage nichts mehr anderes übrigbleibt, als das eigene Angebot preislich wieder attraktiver zu machen. Dann sinkt die Inflation.

Jetzt steigen die Zinsen in einer Zeit, in der die Konjunktur zumindest in Europa und in Deutschland wegen Pandemie und Krieg ohnehin schon gefährlich schwächelt – was eine Rezession tatsächlich wahrscheinlicher macht. Das würde zwar auch die Unternehmen zur Mäßigung bringen, die derzeit die Not zur Gewinnsteigerung nutzen. In den USA sei das bei Firmen wie der Supermarktkette Walmart schon spürbar, berichtet Isabella Weber. Diese Methode hat nur den Nachteil, dass sie auch jene Teile der Wirtschaft trifft, die gar nicht den Vorteil hatten. Und dass so eine Rezession menschlich und wirtschaftlich ziemlich teuer ist – zumal dann, wenn es gar keine vorangegangenen Überhitzungen auszugleichen gilt. Und ohne dass man weiß, ob nicht krisen- und kriegsbedingt die Energie- und Nahrungspreise in den nächsten Monaten trotzdem wieder hochschnellen.