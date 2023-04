Jahrelang war die CDU in der Regierung – nun in der Opposition plant ein Teil der Partei einen größeren Wurf zu den Steuersätzen. Eine Fachkommission, geleitet von Jens Spahn und stellvertretend von Nicole Hoffmeister-Kraut, hat dazu ein Entwurfspapier erarbeitet, das dem SPIEGEL vorliegt. Die Kommission will darin nach aktuellem Stand unter anderem den Spitzensteuersatz von 42 Prozent anheben, um niedrigere Einkommen entlasten zu können.