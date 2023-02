Im Rahmen seines Wachstumspakets plant Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) nach Informationen des SPIEGEL Entlastungen für die Wirtschaft in zweistelliger Milliardenhöhe. Unter anderem will er Gewinne von Personengesellschaften begünstigen, sofern sie in der Firma bleiben. Derzeit werden Gewinne von Kapitalgesellschaften, also GmbH und AG, nur rund halb so hoch belastet wie die von Personengesellschaften und Einzelunternehmen, die aber mehr als 75 Prozent aller Firmen in Deutschland ausmachen.