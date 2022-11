Die neue britische Regierung von Premier Rishi Sunak wendet sich von den Steuersenkungsplänen der Vorgängerin ab und setzt auf Haushaltssanierung. Finanzminister Jeremy Hunt stellte am Donnerstag seine an den Finanzmärkten mit Spannung erwarteten Konsolidierungspläne vor. Damit soll in den nächsten Jahren eine rund 55 Milliarden Pfund (rund 62,8 Milliarden Euro) große Haushaltslücke geschlossen werden. Knapp die Hälfte davon soll über die Steuerseite zusammenkommen, der Rest über Ausgabendisziplin.