»Auf Unentschieden gestellt« Scholz und Habeck sehen keinen Spielraum für Steuerentlastungen

Die FDP sträubt sich in den Verhandlungen gegen höhere Steuern. Gegen die von ihr am liebsten gesehenen Senkungen erfährt nun auch sie Widerstand. Große Steuerreformen dürften so bei einer Ampelkoalition schwer werden.