Regelung gegen Fiskaltrickser EU-Länder unterstützen Internetpranger gegen Steuerflucht

Die EU-Wirtschaftsminister wollen Firmen zwingen, ihre Gewinne und Abgaben in einzelnen Staaten öffentlich zu machen. So wäre für jeden ersichtlich, wer Profite in Länder mit niedrigen Steuersätzen verschiebt.