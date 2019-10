Schätzung für 2020 Bund rechnet mit 1,7 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen

Das Finanzministerium hat seine Steuerschätzung vorgelegt: Während es im laufenden Jahr von einem Plus in Höhe von vier Milliarden Euro ausgeht, dürfte es in den Folgejahren deutlich schlechter aussehen.