Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Seestraßen der Welt. Fast ein Drittel des globalen Ölexports wird durch die Meerenge im Golf von Oman verschifft. Auch 20 bis 30 deutsche Handelsschiffe durchfahren dieses Nadelöhr dem Verband Deutscher Reeder (VDR) zufolge täglich - und der sorgt sich angesichts der politischen Spannungen in dem Gebiet.

"Das Risiko der Durchfahrt ist gestiegen, damit erhöhen sich auch die Versicherungsprämien", sagte VDR-Geschäftsführer Ralf Nagel dem "Handelsblatt". Da die Margen in der Schifffahrt gering sind, wirken sich Kostensteigerungen unmittelbar aus. Besonders betroffen ist laut dem Bericht die Linie Hapag-Lloyd, deren Containerschiffe regelmäßig den Hafen von Dubai ansteuern, als Zwischenstation zwischen Europa und Asien.

Europäische Beobachtungsmission "überlegenswert"

In der Straße von Hormus hatten iranische Revolutionsgarden Mitte Juli einen britischen Tanker beschlagnahmt. Zur Begründung hieß es, die "Stena Impero" habe internationale Regeln der Seefahrt nicht eingehalten, sein GPS-System ausgeschaltet und zudem umweltschädliche Materialien an Bord gehabt. Beide Seiten sprachen von "Piraterie". Zuvor hatte Großbritannien in Gibraltar den Tanker "Grace1" mit der Begründung festgesetzt, er habe iranisches Erdöl für Syrien an Bord und damit gegen EU-Sanktionen verstoßen, Iran bestreitet das.

DPA/ NASA/The Visible Earth Golfregion aus dem All: 20 bis 30 deutsche Handelsschiffe pro Tag

Seit dem Zwischenfall in der Straße von Hormus gibt es eine große Debatte über seine Beteiligung an einer von den USA forcierten Militärmission zum Schutz von Handelsschiffen in der Gegend. Das Land hat diverse Bündnispartner, darunter Deutschland, um eine Beteiligung gebeten, Außenminister Heiko Maas (SPD) lehnte eine deutsche Beteiligung zuletzt jedoch ab.

Auch die deutschen Reeder stehen der US-Geleitschutz-Operation "Sentinel" laut "Handelsblatt" skeptisch gegenüber. "Die Handelsschifffahrt kann kein Interesse daran haben, dass Besatzungen und Schiffe in einen Konflikt zwischen den USA und Iran hineingezogen werden", sagt Verbandsgeschäftsführer Nagel der Zeitung.

Wie auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) zeigten sich jedoch auch die Reeder offen, was einen möglichen eigenständigen europäischen Beobachtungseinsatz anbelangt. Solch eine Mission sei "überlegenswert, sofern sie zur Deeskalation beiträgt", sagte Geschäftsführer Nagel dem "Handelsblatt". Als gutes Zeichen wertet er demnach, dass es am Samstag Gespräche zwischen Iran und Oman geben soll: "Oman ist schon in der Vergangenheit als Vermittler aufgetreten."

Stefan Mair vom BDI hatte zuvor dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, eine funktionierende Handelsschifffahrt sei für die Exportnation und das Industrieland Deutschland von herausragender Bedeutung: "Eine defensive, europäisch geführte Schutzmission wäre nach wie vor ein starkes und wichtiges Signal."