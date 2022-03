Teure Energie Bundesregierung stoppt kurzfristige Kündigungen von Strom- und Gasfirmen

In der Energiekrise haben Billiganbieter ihren Kunden praktisch über Nacht gekündigt. Verbraucher landeten dadurch in viel teureren Tarifen. Nach SPIEGEL-Informationen will die Bundesregierung die Kunden nun besser schützen.