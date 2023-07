Bei der Strom- und der Gaspreisbremse wird der Preis für einen Großteil des Verbrauchs der Privathaushalte gedeckelt – bei Strom auf 40 Cent, bei Gas auf 12 Cent.

Die Deckel wurden wegen der Energiekrise in den Jahren 2021 und 2022 eingeführt, die nach Russlands Einmarsch in die Ukraine und gedrosselten russischen Gasexporten in ganz Europa wütete.