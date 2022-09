Stromkrise in Frankreich Paris knipst die Lichter früher aus

»Die Champs-Élysées sind für die ganze Welt ein Symbol und ein Schaufenster, das von Paris und das von Frankreich«, sagte der Präsident des Champs-Élysées-Komitees, Marc-Antoine Jamet. »Es war unsere Pflicht, uns gemeinsam solidarisch und beispielhaft zu zeigen.«

Auch am Eiffelturm gehen die Lichter künftig früher aus. Während das Wahrzeichen bislang bis 1 Uhr nachts leuchtete, gehen von diesem Freitag an die Lichter bereits um 23.45 Uhr aus. Rund 20.000 Lampen blinken jeweils zur vollen Stunde an dem Turm. Die frühere Verdunkelung ist Teil des städtischen Energiesparplans . Die Beleuchtung anderer öffentlicher Gebäude wird demnach ab Freitag um 22 Uhr abgeschaltet.