Strukturstärkungsgesetz Kommen nun die 40 Milliarden für die Kohleregionen?

Schon gut ein Jahr ist es her, als die Kohlekommission in Berlin mit einem Kompromiss auseinanderging, der so aussah: Bis 2038 soll die Kohleverstromung enden. Für die betroffenen Regionen in den vier Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt gibt es dafür Geld, um diesen Strukturwandel zu meistern, so der Plan. 40 Milliarden Euro sollen es bis 2038 sein.

Jetzt, kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf verabschiedet, der tatsächlich genau das so formuliert: Die genannten Maßnahmen "umfassen ein Volumen von bis zu 40 Milliarden Euro", heißt es.

14 Milliarden sollen die Länder und die Kommunen für besondere Investitionen erhalten,

weitere 26 Milliarden Euro gibt es für bundeseigene Projekte in der Region.

Mit dieser gigantischen Summe soll die Infrastruktur verbessert werden, neue Forschungsprojekte angeschoben und Bundesbehörden in die Regionen gebracht werden. (Lesen Sie hier, was mit dem Geld passieren soll.)

Bis zum Anfang dieser Woche hatten die entsprechenden Ministerpräsidenten dafür gekämpft, dass das Gesetz so schnell wie möglich im Kabinett noch vor den Wahlen beschlossen wird und tatsächlich einer 1:1-Umsetzung des Kohlekompromisses entspricht.

Das sind die Hürden, die das Gesetz nun trotzdem noch nehmen muss:

Hinsichtlich der 26 Milliarden Euro gibt es noch keine konkreten Vorhaben, die im Gesetz genannt werden. Auch bei der Frage, welche Bundesbehörden in den Kohleregionen angesiedelt werden sollen, gibt es noch keine klare Aussage.

Die größte Hürde aber ist der Bundesrat, wo etliche Länder dem Gesetz zustimmen müssten, die von dem Geld keinen Cent sehen würden.

Für die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg bedeutet der Kabinettsbeschluss trotzdem ein Erfolg: Dietmar Woidke, der SPD-Ministerpräsident in Brandenburg, und Michael Kretschmer, CDU-Regierungschef in Sachsen, haben es geschafft, die Bundesregierung auf ihre Seite zu bringen. Entschieden ist jedoch noch nichts.