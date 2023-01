Tausende gehen in den Ruhestand und zu wenige rücken nach: In deutschen Amtsstuben und Behörden könnte sich bis 2030 eine Personallücke von 140.000 IT-Fachkräften auftun. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der Unternehmensberatung McKinsey. Seit der vorigen Berechnung aus dem Jahr 2019 habe sich die Lücke damit um 15 Prozent vergrößert, hieß es. Die wichtige Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung könne so ins Stocken geraten, warnen die Autoren.