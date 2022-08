Schon jetzt bleiben viele Stellen in Deutschland unbesetzt, zugleich gehen geburtenstarke Jahrgänge in Rente. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) schlägt nun Alarm: »Wir steuern auf eine dramatische Situation zu«, warnte IW-Experte Holger Schäfer im Gespräch mit dem Portal »t-online«. Die Zahl der Erwerbstätigen habe ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht – und werde von nun an kontinuierlich sinken.