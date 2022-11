Studie zu Familien unter Druck Wenn Kinder zum Armutsfaktor werden

Klischee des geringen Bildungsstands

Mehrkindfamilien sind mit 63 Prozent besonders in Bremen von Armut betroffen, in Bayern mit 22 Prozent am geringsten. Vor allem Alleinerziehende mit drei oder mehr Kindern sind armutsgefährdet. Über 86 Prozent von ihnen sind auf Sozialleistungen angewiesen. Fast die Hälfte aller Kinder in Mehrkindfamilien lebt in einem Haushalt, in dem Sozialleistungen bezogen werden.