Schlagstockeinsatz in Stuttgart

Zu den DGB-Kundgebungen kamen in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg insgesamt rund 22.000 Teilnehmende. In Berlin demonstrierten rund 4000 Menschen, in München rund 3500. In Stuttgart geriet eine Kundgebung zeitweise außer Kontrolle. Einige Demonstrierende aus dem linksextremen Spektrum hätten Rauchbomben geworfen, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten setzten Pfefferspray, Schlagstöcke und eine Polizeidrohne ein. Laut Polizei wurde aber niemand verletzt.