Auch Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sprach sich für die Übergewinnsteuer aus. »Vom Krieg zu profitieren, das gehört sich eigentlich nicht«, sagte er im RTL–»Nachtjournal Spezial«. Das Problem sei allerdings, diese Profite von anderen abzugrenzen. »Trotzdem finde ich, man soll daran arbeiten, wissend, dass es kompliziert ist.«

Koalitionspartner und FDP-Minister Lindner lehnt eine solche Steuer bisher ab. »Ich kann nur vor Populismus an dieser Stelle warnen«, hatte er am Dienstag gesagt. »Wir wissen nicht, ob es Übergewinne gibt.« Und: Steuererhöhungen könnten dazu führen, dass es Knappheiten an der Zapfsäule gebe. »Die Knappheiten würden die Preise dann erst recht weiter steigern.« Auf eine Weltmarktentwicklung mit einer zusätzlichen Steuer nur in Deutschland zu reagieren, sei der falsche Weg. Unterstützung erhält er von Unionsfraktionsvize Thorsten Frei, der die Idee in der »Rheinischen Post« als »Planwirtschaft pur« kritisierte.