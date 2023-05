Ein zweiter Einwand der Kritiker des Tarifabschlusses ist es, wir sähen nun den Beginn einer Lohn-Preis-Spirale, durch die sich Lohnforderungen und Preissteigerungen gegenseitig hochschaukeln. Auch dieser Einwand ist falsch. Von Anfang 2021 bis Ende 2024 werden die Preise voraussichtlich um knapp 20 Prozent steigen, die Löhne im öffentlichen Dienst jedoch lediglich durchschnittlich um 14 Prozent (drei Prozent 2021 bis 2022, um elf Prozent 2024). Das bedeutet, dass die Kaufkraft der Löhne im öffentlichen Dienst durchschnittlich um sechs Prozent sinken wird. Daher kann keine Rede von einer solchen Spirale sein, zumal in Deutschland nur knapp die Hälfte aller Beschäftigten über Tarifverträge abgedeckt sind. Vor allem im Niedriglohnbereich sind die meisten Beschäftigten nicht über Tarifverträge abgesichert.

Als Drittes sollten auch die positiven Aspekte der Lohnsteigerungen für Gesellschaft und Wirtschaft betont werden. Gerade der öffentliche Dienst klagt seit vielen Jahren über einen akuten Fachkräftemangel. Es fehlt an Fachpersonal in Kitas, Schulen und der Verwaltung. Bauämter wurden ausgedünnt, und Genehmigungsverfahren für Unternehmen brauchen lange und sind kostspielig. Dies bremst wichtige Investitionen der Unternehmen in die digitale und ökologische Transformation und kostet letztlich gute Arbeitsplätze und Wohlstand.

Deutschland hat eine riesige stille Reserve im Arbeitsmarkt, also Menschen, die nicht oder nur wenige Stunden berufstätig sind. Viele geben an, dass bessere Arbeitsbedingungen und vor allem höhere Löhne ein wichtiger Anreiz für sie wären, um mehr zu arbeiten. Höhere Löhne würden also helfen, zumindest einen kleinen Teil dieser Fachkräftelücke und damit die Daseinsvorsorge zu verbessern. Gleichzeitig helfen höhere Löhne, die Nachfrage zu stabilisieren, wovon wiederum Staat und Unternehmen profitieren.