Bei vollem Lohn IG-Metall-Verhandler will Vier-Tage-Woche durchsetzen

Der Verhandlungsführer der Gewerkschaft IG-Metall in der nordwestdeutschen Stahlindustrie will mit der Forderung nach Einführung der Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich in die kommende Tarifrunde gehen. »Wir wollen eine echte Entlastung für die Beschäftigten erreichen, ohne dass sie deshalb weniger verdienen«, sagte Knut Giesler der »Westdeutschen Allgemeinen Zeitung« (WAZ).