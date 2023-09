Die Laufzeit solle rund zwölf Monate betragen, teilte die Gewerkschaft nach einer Sitzung der Tarifkommission in Duisburg mit. »Diese Arbeitszeitverkürzung wäre damit der Einstieg in die Vier-Tage-Woche, die dadurch in vielen Bereichen möglich wird«, sagte der Bezirksleiter der IG Metall NRW und Verhandlungsführer, Knut Giesler. Die Arbeitgeber lehnten die Forderungen umgehend ab.