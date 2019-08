Gefühlte Lebensverhältnisse Hier wohnen die satten Nörgler

Die Ungleichheit der Lebensverhältnisse zwischen den Regionen in Deutschland ist groß. Diese - nicht neue - Erkenntnis belegt einmal mehr das Berlin-Institut. Seine Forscher haben zahlreiche Daten ausgewertet, zu Einkommen und Bildungserfolg, zu Bevölkerungswachstum oder -schwund, zur Breitbandversorgung und Lebenserwartung - kurz: zu den relevanten ökonomischen und sozialen Indikatoren, die darüber bestimmen, ob eine Region als wohlhabend oder als abgehängt gilt. Ergebnis ist der "Teilhabeatlas Deutschland", der Auskunft gibt über die objektiven Lebensbedingungen in jedem der 401 Landkreise und Städte der Bundesrepublik.

(Eine ausführliche Analyse mit interaktiven Karten finden Sie hier.)

Die Forscher interessierten sich jedoch noch für weitere Fragen: Wie nehmen die Menschen diese objektive Ungleichheit wahr? Fühlen sich Bewohner wohlhabender und erfolgreicher Gemeinden tatsächlich privilegiert - und Bewohner abgehängter Regionen tatsächlich benachteiligt? Das ist auch deshalb von Relevanz, weil sich im Grundgesetz nicht etwa das Ziel findet, gleiche Lebensbedingungen in ganz Deutschland zu schaffen, sondern gleichwertige. Wie viel Wert etwas aber hat, lässt sich nicht messen, sondern ist eine subjektive persönliche Einschätzung.

Um Antworten zu finden, sind die Forscher in 15 ausgewählte Regionen gefahren und haben mit insgesamt fast 300 Menschen gesprochen - mit Politikern, Verwaltungsangestellten, Haupt- und Ehrenamtlichen, aber auch mit Bürgern. Sie stellten fest: Im Großen und Ganzen stimmt das Lebensgefühl vor Ort mit der objektiven Faktenlage überein - aber nicht immer. Die Forscher trafen auch satte Nörgler und zufriedene Genügsame.

"Privilegiert? Na ja, es ist nicht wie in München hier. Man sieht nicht, dass Stuttgart reich ist", äußerte etwa ein Gesprächspartner in der nach objektiven Kriterien ausgesprochen wohlhabenden baden-württembergischen Landeshauptstadt, Sitz von Daimler, Porsche und Bosch. Ganz allgemein stellten die Forscher für Stuttgart und das ebenfalls in Baden-Württemberg gelegene Heilbronn unverblümt fest: "Trotz Spitzen-Haushaltseinkommen, Rekord-Steuereinnahmen und vergleichsweise optimaler Versorgung wird viel genörgelt und gejammert" - was nebenbei ein wenig dem Klischee entspricht, das den Schwaben anheftet.

Im mecklenburgischen Ludwigslust-Parchim hingegen - statistisch eindeutig eine strukturschwache "abgehängte Region" - hörten die Forscher: "Verglichen mit der Prignitz oder dem Osten Mecklenburgs stehen wir gut da. Nur Rostock ist auch gut, was Dynamik und wirtschaftliche Entwicklung angeht, aber dann kommen schon fast wir."

Aus dem noch weiter im Norden gelegenen Landkreis Schleswig-Flensburg, eingeklemmt zwischen der dänischen Grenze, Nordsee und Ostsee sowie dem diese verbindenden Kanal - und laut objektiver Daten ebenfalls abgehängt - nahmen die Forscher den Eindruck mit, die Bewohner lebten dort "abgeschieden, aber glücklich". Zum ausgesprochen dünnen öffentlichen Nahverkehr dort bemerkte ein Bewohner: "In Berlin und Hamburg ist ja auch nicht alles um die Ecke." Ein anderer Bewohner beschied den Forschern: "Wir haben hier eine hohe Lebensqualität."

Allerdings muss bei der Bewertung dieser Aussagen ein blinder Fleck der Studie berücksichtigt werden, wie die Forscher selbst betonen: Sie sprachen ausschließlich mit Menschen aus der Mittel- und Oberschicht. Das war bei den insgesamt 174 Personen aus Politik, Verwaltung, Schulen, Kirchen, Medien, Wohlfahrts- und Wirtschaftsverbänden auch nicht anders zu erwarten, mit denen in ihrer Funktion als Experten gesprochen wurde. Doch auch zu den Gruppengesprächen mit Bürgern, zu denen offen eingeladen wurde, erschienen meist "gut gebildete, beruflich aktive und häufig ehrenamtlich engagierte" Personen - und kein einziger Vertreter gesellschaftlich benachteiligter Gruppen wie Arbeitslose oder Niedrigverdiener. Über deren Lage und Lebensgefühl gab es also lediglich Auskünfte aus zweiter Hand.

Allein deshalb kann dieser subjektive Teil der Studie keinen Anspruch auf Repräsentativität erheben. Dennoch lässt sich aus dem Teil der Studie, der die stets nach einem festen Leitfaden geführten Gespräche (siehe Details am Ende dieses Artikels) zusammenfest, einige allgemeine Schlussfolgerungen herauslesen. Eine Auswahl:

Eine Gemeinsamkeit stellten die Forscher übrigens bei ihren Gesprächen in allen Regionen fest, die sie besuchten - ob abgehängt oder reich, ob auf dem Land oder in der Stadt: eine ausgeprägte Heimatverbundenheit. Die meisten Befragten gaben an, dort und nirgendwo anders leben zu wollen. Selbst dann nicht, wenn damit Chancen auf ein besseres Leben verbunden wären.

Leitfaden der Gespräche

Diese Fragen wurden in den Gesprächen gestellt

(Der Leitfaden umfasste zu den einzelnen Themen noch detaillierte Fragen.)

in Gesprächen mit Personen in öffentlichen Funktionen und anderen Experten

- Was läuft gut in Ihrem/Ihrer Kreis/Stadt/Gemeinde? Wo fehlt es?

- Wie sehen Sie Ihre Region im Vergleich mit anderen in Deutschland?

- In welche Richtung entwickelt sich nach Ihrer Einschätzung Ihre Region?

- Was können Sie tun, um Verbesserungen zu erzielen?

- Gibt es Unzufriedenheit in der Bevölkerung?

- Was können die Menschen selbst dazu beitragen, um ihr Leben nach ihren Vorstellungen zu gestalten?

- Gibt es ein Gefühl des sozialen Zusammenhalts in Ihrem/Ihrer Kreis/Stadt/Gemeinde?

in Einzel- und Gruppengesprächen mit Bürgern

- Was gefällt Ihnen am Leben im Kreis/in der Stadt? Woran fehlt es?

- In welche Richtung entwickelt sich nach Ihrer Einschätzung Ihre Region?

- Geht die Politik auf die Bedürfnisse der Region/Stadt ein?

- Tut die Gemeinde/der Kreis genug für die Bevölkerung, für Sie?

- Was können Sie tun, um gegebenenfalls Verbesserungen zu erreichen? Können Sie und die Menschen in Ihrem Umfeld ihr Leben nach ihren Vorstellungen gestalten

- Beteiligen Sie sich im Allgemeinen an Wahlen?

- Betätigen Sie sich ehrenamtlich oder politisch?

- Gibt es ein Gefühl des sozialen Zusammenhalts in Ihrem Umfeld/Ihrem Ort?