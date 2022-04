Die Lage am Morgen: Wo kommen all die Milliarden her?

Die Lage am Morgen: Wo kommen all die Milliarden her? Von Martin Knobbe, Leiter des SPIEGEL-Hauptstadtbüros

Die ökonomischen Folgen des Krieges dürften früher oder später auch in den Kassen von Bund und Ländern spürbar werden. »Während sich die binnenwirtschaftlichen Auswirkungen der Coronapandemie auf die deutsche Wirtschaft derzeit abschwächen, dämpft der im Februar begonnene Angriffskrieg Russlands in der Ukraine die Aussichten«, heißt es im Monatsbericht. So hatten sich Geschäfts- und Konsumklima zuletzt merklich eingetrübt. »Denn der Krieg trägt unmittelbar zu Preissteigerungen bei Energie und Nahrungsmitteln bei, erhöht die allgemeine Unsicherheit und belastet in einzelnen Industriezweigen die bereits durch die Pandemie angespannten Lieferketten zusätzlich«, so das Ministerium von Ressortchef Christian Lindner (FDP).