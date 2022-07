Meta-Narrative völlig verschiedener Natur bilden den Humus, aus dem konkrete politische Überzeugungen erwachsen, zumal in der Wirtschafts- und Sozialpolitik, wo Vorstellungen von Gerechtigkeit und Anstand zentral sind. Ein Beispiel aus deutscher Sicht: Die Bundesrepublik sammelt seit 20 Jahren Ersparnisüberschüsse an, die sie an den Rest der Welt exportiert. Diese permanente Kapitalausfuhr (»Leistungsbilanzüberschuss«) mindert unsere Konsum- und Entwicklungsmöglichkeiten. Klar, das horrende Auslandsvermögen treibt uns nicht in eine akute Krise.

Aber als Gesellschaft zahlen wir einen hohen Preis. Dennoch ist dieser kollektive Verzicht kein großes Thema in Deutschland, auch unter Ökonomen nicht. Warum nicht? Ich vermute, es liegt an unserer protestantischen Prägung, die Arbeit und Sparsamkeit als zentrale gesellschaftliche Werte in den Mittelpunkt stellt. Ähnliches gilt für die Niederlande und die Schweiz.

Das Narrativ von der »schwäbischen Hausfrau«

Auch das Schuldenmachen passt nicht in unser Weltbild. Eine Haltung, die wiederum einer stärkeren finanzpolitischen Integration der Eurozone im Wege steht – die eine Grundbedingung für die dauerhafte Stabilität von Währung und Binnenmarkt ist. Doch die Story von der EU, die »keine Transferunion« sein darf, ist hierzulande genauso populär, wie Angela Merkels Metapher von der (sparsamen, mutmaßlich pietistischen) »schwäbischen Hausfrau«, die sie zum Leitbild der deutschen Finanzpolitik ausrief.

Dass uns dabei über kurz oder lang die Währungsunion um die Ohren fliegen dürfte, dass Schulen, Bundeswehr und Schienennetz in beklagenswertem Zustand sind, dass wir über Jahre zugesehen haben, wie hunderte Milliarden Euro an ungenutztem Sparvermögen aus Deutschland abgeflossen sind – all das gehört zu den Folgen einer Meta-Narrativ-geleiteten Politik. Denn identitätsstiftende Fiktionen sind überzeugender als harte Fakten.

Meta-Narrative setzen Denken und Handeln Leitplanken. Das ist einerseits gut, weil sie damit zur Zivilisierung des Menschen beitragen können. Andererseits haben Meta-Narrative das Potenzial, ganze Gesellschaften in die Irre zu führen und blind zu machen – für Risiken genauso wie für ihre Möglichkeiten.

Mit Fakten gegen Fehler und Fiktionen?

Es gibt dagegen nur ein probates Mittel: den offenen Diskurs. Etablierte Überzeugungen müssen immer wieder kritisch hinterfragt und mit unbequemen Fakten konfrontiert werden. Sonst laufen Gesellschaften in die Irre. Meinungs-, Presse- und Wissenschaftsfreiheit sind essenziell, um unsere Vorstellungswelt in Einklang zu bringen mit der Wirklichkeit, in der wir heute leben.