Die türkische Lira hat rund um die Ankündigung einer Wahlwiederholung in Istanbul deutlich an Wert eingebüßt. Ein Dollar kostete an diesem Montag erstmals seit vergangenem Oktober wieder mehr als sechs Lira.

Zunächst hatten Spekulationen auf eine Wiederholung der Kommunalwahlen in der Stadt die türkische Währung belastet. Die Bestätigung der Wahlbehörde verstärkte den Effekt: Eine Stunde nach der Ankündigung kostete ein Dollar bereits 6,11 Lira. Ein Euro verteuerte sich auf 6,84 Lira. Seit Anfang 2019 büßte die Lira damit elf Prozent an Wert ein.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte eine erneute Abstimmung in Istanbul gefordert, weil es bei der Wahl seiner Ansicht nach Unregelmäßigkeiten gegeben haben soll. Der Kandidat der Republikanische Volkspartei CHP, Ekrem Imamoglu, war Ende März mit 0,2 Prozentpunkten Vorsprung auf den Kandidaten von Erdogans Partei AKP, den ehemaligen Ministerpräsidenten Binali Yildirim, zum Sieger ernannt worden.

Lira-Verfall, Inflation und Co. Fünf Krankheiten der türkischen Wirtschaft

Die Türkei steckt derzeit in einer Wirtschaftskrise. Die Lira war vergangenen Sommer inmitten eines Streits mit den USA eingebrochen und verlor im vergangenen Jahr insgesamt rund 30 Prozent an Wert. In der Folge stieg die Inflation, während die Wirtschaft erstmals seit zehn Jahren in die Rezession rutschte. 2018 sank das Bruttoinlandsprodukt zwischen Oktober und Dezember binnen Jahresfrist um drei Prozent. Viele Unternehmen mussten Insolvenz beantragen.

Notenbank verstärkt Verunsicherung der Investoren

Die Inflation sorgte auch zuletzt für zunehmende Unsicherheit bei Türkei-Investoren. Zwar fiel der Preisanstieg im April etwas geringer aus als von Analysten erwartet. Ein unklarer Kurs der türkischen Notenbank habe aber in den vergangenen Tagen für Nervosität unter Anlegern gesorgt, sagte Analyst Tatha Ghose von der Commerzbank. Die türkische Zentralbank hatte den Leitzins bei ihrer Zinsentscheidung Ende April konstant bei 24 Prozent gelassen und erwägt vorerst keine weitere Erhöhung.

Präsident Erdogan hat zuletzt westliche Medien attackiert und ihnen eine Mitschuld an der Wirtschaftskrise gegeben. "Leider bemühen sich gewisse Gruppen im Westen mit all ihren Medienorganen, es so darzustellen, als wäre unsere Wirtschaft kollabiert und erledigt", sagte Erdogan. Doch was immer sie schrieben, "die Türkei bleibt aufrecht und schreitet voran".

Im März hatte es Kursturbulenzen gegeben. Diese wurden unter anderem auf Berichte zurückgeführt, nach denen die Regierung in den Markt eingegriffen habe, um vor der wichtigen Kommunalwahl vom 31. März eine neue Währungskrise zu vermeiden. In der türkischen Bevölkerung ist der Unmut über die steigenden Lebenshaltungskosten hoch. Bei den Kommunalwahlen erlitt Erdogans AKP einen herben Rückschlag.