Streit über Zinspolitik Erdogan will türkische Zentralbank "vollständig überarbeiten"

Erst vor wenigen Tagen hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Chef der Zentralbank gefeuert. Doch der Staatschef strebt nach eigenen Angaben noch über diese Personalie hinaus grundlegende Veränderungen bei der Notenbank an.

"Die Zentralbank ist das wichtigste Element im der Finanzsäule der Wirtschaft. Wenn wir sie nicht vollständig überarbeiten, wenn wir sie nicht auf ein solides Fundament stellen, dann könnte es geschehen, dass wir mit ernsthaften Problemen leben müssen", sagte Erdogan der Zeitung "Habertürk" zufolge.

Die Äußerungen sind deshalb brisant, weil damit die Unabhängigkeit der Notenbank infrage steht. Seit Monaten setzt Erdogan die türkische Zentralbank unter Druck und verlangt niedrigere Zinsen. Am vergangenen Wochenende erfolgte dann der Rauswurf von Notenbank-Chef Murat Cetinkaya.

Das hatte bei der Opposition, aber auch bei Experten heftige Kritik hervorgerufen. Der Türkei-Experte Timothy Ash von Blue Bay Asset Management bezeichnete die Entlassung von Cetinkaya auf dem Kurznachrichtendienst Twitter als "idiotische" Entscheidung. "Die Glaubwürdigkeit der Notenbank ist schon beim Teufel - diese Entscheidung wirft sie nur weiter zurück." Sollte Cetinkayas Nachfolger die Leitzinsen so stark senken, wie Erdogan das wünsche, werde die Lira kollabieren.

Der Präsident ignoriert diese Einwände von Fachleuten. Er begründete den Rauswurf des Notenbankchefs damit, dass Cetinkaya nicht für Vertrauen in die Märkte gesorgt habe. "Seine Kommunikation mit den Märkten war nicht gut." Erdogan hat wiederholt Druck auf die Notenbank ausgeübt und deren Politik hoher Zinsen kritisiert. Der Präsident fordert stattdessen niedrigere Zinsen, um die inzwischen in einer Rezession steckende Wirtschaft anzukurbeln. Die allermeisten Experten warnen, dass eine solche Politik die türkische Lira, die im vergangenen Jahr dramatisch an Wert gegenüber dem Dollar verloren hat, weiter einbrechen ließe.

Allerdings monieren manche Ökonomen auch, der geschasste Zentralbankchef Cetinkaya habe zu zögerlich auf die Finanzkrise reagiert. Neuer Zentralbankchef ist der bisherige Vize Murat Uysal. Er gilt als Befürworter einer lockeren Geldpolitik. Die Opposition befürchtet, Uysal werde sich zum Erfüllungsgehilfen von Erdogan machen lassen.

Die Türkei hat seit Monaten mit starken Wirtschaftsproblemen zu kämpfen. Die Inflation liegt konstant bei fast 20 Prozent. Etwa jeder vierte junge Türke ist ohne Arbeit.