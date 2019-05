Wirtschaftskrise Türkische Unternehmer kritisieren Erdogan

In der wirtschaftlich angeschlagenen Türkei schlägt der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan verstärkt Kritik aus dem Unternehmerlager entgegen. "Die Bürger wenden sich von der Lira ab, und die Türkei verliert in Sachen Wettbewerbsfähigkeit an Boden", teilte der Unternehmerverband Tüsiad in einer Mitteilung mit. Tüsiad-Spitzenvertreter Tuncay Özilhan forderte die Politik auf, Konsequenzen zu ziehen: "Damit sich die Wirtschaft aufhellt, muss der Rechtsstaat verbessert werden."

Zuletzt hatte ein Beschluss der obersten Wahlbehörde im In- und Ausland Kritik ausgelöst, mit dem die Bürgermeisterwahl in Istanbul nach dem Sieg der Opposition auf Antrag von Erdogans Partei AKP für nichtig erklärt wurde. Das Gremium begründete dies mit Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung und ordnete eine Wiederholung für den 23. Juni an.

Bundesaußenminister Heiko Maas nannte die Entscheidung "nicht transparent und nicht nachvollziehbar". Nach dem gescheiterten Putsch 2016 hat die Regierung Zehntausende Beamte und Staatsbedienstete festgenommen oder entlassen.

Die politische Unsicherheit in der Türkei hat Folgen für die Wirtschaft. Ende 2018 ist sie so stark geschrumpft wie seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt sank zwischen Oktober und Dezember binnen Jahresfrist um drei Prozent. Die Wirtschaft leidet vor allem unter dem Sinkflug der heimischen Währung: Die Lira verlor im vorigen Jahr rund 30 Prozent an Wert.