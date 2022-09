Von der Leyen kündigte im Europaparlament in Straßburg einen Gesetzesvorschlag gegen die hohen Energiepreise an, der sowohl Produzenten von erneuerbarem Strom als auch Gas- und Ölkonzerne treffen würde. »Unser Vorschlag wird mehr als 140 Milliarden Euro für die Mitgliedstaaten bringen, um die Not unmittelbar abzufedern«, sagte von der Leyen. Das Geld werde »denjenigen zugute kommen, die es am meisten brauchen«.