Überlastete Krankenhäuser Kassenärztechef wirbt für Gebühren in Notaufnahme

Gassen begrüßte zugleich die Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), den Rettungsdienst unter 112 und den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116117 virtuell zusammenzuschalten, um dort eine Ersteinschätzung vorzunehmen und den Anrufenden anschließend richtig zu leiten.

30 Prozent der Patienten keine echten Notfälle

Klinikbetreiber berichten, dass vor allem am Wochenende viele Patienten in die Notaufnahme kommen, die auch warten könnten. In einem Berliner Krankenhaus hätten nach Angaben des Vivantes-Konzerns rund 30 Prozent dieser Fälle auch zu einem späteren Zeitpunkt von einem niedergelassenen Arzt hätten versorgt werden können. In Berliner Kinderrettungsstellen soll der Anteil sogar bei rund 80 Prozent liegen.