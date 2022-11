862 Millionen Euro Menschen in Deutschland spenden Rekordsumme für Ukrainehilfe

Schon kurz nach Beginn des Ukrainekrieges hatten Experten damit gerechnet, dass die Hilfe für die Ukraine-Kriegsopfer die größte Spendenaktion in der Geschichte der Bundesrepublik werden würde. Nun gibt es entsprechende Zahlen: Für die vom russischen Angriffskrieg betroffenen Menschen in der Ukraine ist aus Deutschland einer Auswertung zufolge so viel Geld geflossen wie nie zuvor für Nothilfe.