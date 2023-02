So habe Deutschland seit Anfang 2022 über 250 Milliarden Euro an Subventionen angekündigt, um den Anstieg der Energiepreise für Verbraucher und Unternehmen im Inland abzufedern. Die bilateralen direkten Hilfszusagen an die Ukraine hingegen erreichten 6,15 Milliarden Euro. Hinzu kommen anteilig 7,2 Milliarden Euro, die Deutschland indirekt über die EU trägt. Zusammen genommen belaufen sich beide Posten auf nur fünf Prozent der angekündigten Energiehilfen in Deutschland.