Deutsche zieht es in Nachbarstaaten – und die USA

Deutsche Staatsangehörige wanderten vor allem in die Schweiz (20.000 Fortzüge), Österreich (12.000) und die USA (10.000) aus. Es handele sich mehrheitlich um Männer, ihr Durchschnittsalter betrug 35 Jahre, teilte das Bundesamt mit.

Innerhalb Deutschlands erreichte Brandenburg den höchsten positiven Wanderungssaldo mit 14.000 Menschen. Ursache war den Angaben zufolge eine hohe Zuwanderung aus Berlin. Die nächstgrößten innerdeutschen Gewinne gab es demnach in Schleswig-Holstein (plus 9000), Mecklenburg-Vorpommern und Bayern (jeweils plus 5000), wie das Bundesamt mitteilte. Berlin (minus 11.000) und Baden-Württemberg (minus 10.000) verloren dagegen im Vergleich die meisten Einwohnerinnen und Einwohner an andere Bundesländer.